– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor på sin nettside.

Pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor opplyser i 12.50-tida at det fortsatt ikke er noen prognose for når tunnelen kan åpnes.

– Det er tog som går på Østfoldbanen, så folk kommer seg til Ski, men det blir forsinkelser og innstillinger, sier hun.

Togene som kjører på Østfoldbanen, tar betydelig lenger tid og det er dårligere kapasitet der. Det betyr at reisende kan bli stående på Oslo S og vente.

– La oss håpe at vi får trafikken i gang før rushet, sier Rjaanes.

Følgende toglinjer kan påvirkes:

* Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje

* Stabekk – Moss, Østfoldbanen vestre linje

* Oslo S – Rakkestad, Østfoldbanen østre linje

* Oslo S – Ski, Follobanen