Politiet i Møre og Romsdal opplyser at det var to voksne personer og to hunder i huset da det veltet. Det blåser kraftig på Sunnmøre, og politiet mener det er årsaken til at mikrohuset veltet.

– Huset veltet så de ikke kom seg ut av døra, sier operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Brannvesenet kom først til stedet og hjalp de to personene ut. Ifølge politiet er det snakk om mindre personskader.

– Det er vær og vind som sannsynlig har gjort at det har veltet. Det blåser bra i hele Møre og Romsdal, sier Dahl.