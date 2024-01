Statens lånekasses renteinntekter økte fra 4,3 milliarder kroner i 2022, skriver E24.

Like under 800.000 nordmenn betaler tilbake på studielånet sitt, og de aller fleste – 780.000 – har flytende lånerente. Denne ligger nå på 4,7 prosent, men den skal opp til over 5 prosent i mars.

Etter pandemien har antallet purringer på studielånet økt, og flere har fått lånet sagt opp og dermed overført til Statens innkrevingssentral. 17.300 studielån ble sagt opp på grunn av manglende betaling i 2022. Dette tallet økte til 22.300 i fjor.

– Ved inngangen av 2023 så vi en betydelig økning i purringer, og vi har gjennom året vært opptatt av å få fram informasjon som kan hjelpe kunder med betalingsproblemer, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke til avisen.

Han understreker at andelen fortsatt er ganske lav, og at den ligger omtrent på samme nivå som før koronapandemien.