– Nå gjenstår den tyrkiske presidentens signatur, men dette er et veldig viktig skritt på veien til at Sverige skal bli det vi ønsket, og som vi mener de er fullt ut kvalifisert for – nemlig å bli medlem i Nato, sier Støre til NRK.

Dette betyr også mye for Norges sikkerhet, legger han til:

– Det betyr et samlet Norden i Nato. Det er for første gang i moderne historie vi er sammen i den samme forsvars- og sikkerhetsalliansen. Vi trygger hverandres sikkerhet, sier Støre.

Ungarn er nå det eneste Nato-landet som ikke har godkjent den svenske søknaden ennå. Ungarns statsminister Viktor Orban inviterte tirsdag sin svenske kollega til Budapest til «forhandlinger» om søknaden.