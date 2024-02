Myndighetene bør iverksette tiltak for å beskytte det samiske folkets rettigheter i det grønne skiftet, mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Gjennom den ferske rapporten «Canary in the Coal Mine», har NIM sett på hvilke tiltak staten kan iverksette for å beskytte samiske rettigheter mot naturinngrep og det grønne skiftet.

– Selv om det ikke er lett, har Norge forutsetningene for å kutte klimagassutslipp raskt og unngå inngrep med vesentlige negative konsekvenser i samiske bruksområder, sier direktør Adele Matheson Mestad i NIM i en pressemelding.

– Vi håper rapporten gir et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til et menneskerettighetsbasert grønt skifte der utslipp kuttes i tråd med 1,5-gradersmålet, legger hun til.

I 2021 konkluderte Høyesterett med at konsesjonene som ble gitt i forbindelse med byggingen av to vindkraftanlegg på Fosen, bryter med menneskerettighetene til reindriftssamene der. Konsesjonene ble dermed gitt på ugyldig grunnlag.

NIM ønsker blant annet en uavhengig evaluering av myndighetenes håndtering av Fosen-saken for å forhindre lignende menneskerettsbrudd i fremtiden. De ønsker også å vedta en nasjonal plan for utvikling av vindkraft på land.