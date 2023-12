Salget av vinyler er på sitt høyeste nivå siden 1990, og alt tyder på at renessansen for det fysiske musikkmediet vil vedvare, opplyser bransjeorganisasjonen British Phonographic Industry til BBC.

Sammenlignet med i fjor har salget steget med 12 prosent, til 5,9 millioner solgte plater. Det er samtidig 16. året på rad med økning i salget.

Fire av fem musikkinnspillinger lyttes til via strømming, men vinylplatene har gjort et veldig sterkt comeback. Tilhengerne mener at platene i tillegg til stor samlerverdi også har bedre lyd.

Vinylplatenes popularitet i Storbritannia understrekes av at den legendariske musikkforretningen HMV har gjenåpnet i handlegaten Oxford Street i London.