Varselet gjelder spesielt i Nordland, men også i Troms og Finnmark.

– Vurder reisen din nøye. Hvis du må ut å kjøre; kjør etter forholdene og vis hensyn, oppfordrer Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er ute flere farevarsler for mye nedbør, kraftige vindkast og skredfare.

I fjellet er det fare for snøfokk, mens det i lavlandet er fare for at regn fryser på bakken.

Derfor kan veier både i lavlandet og i fjellet stenge på kort varsel.

Statens vegvesen opplyser at uværet vil ramme hele veinettet og ikke bare de kjente værutsatte strekningene.

Derfor oppfordrer de alle som skal ut på veien til å sjekke vær- og føreforholdene, før de eventuelt skal ut å kjøre.