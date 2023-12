75,6 prosent av de spurte svarer at maten er altfor dyr. I desember i fjor svarte 72,3 prosent det samme. Andelen som synes at matvarene koster for mye har altså økt med 3,3 prosentpoeng, viser Nationen-målingen.

Samtidig sier 17,9 prosent at prisene er passe, mens 2,2 prosent av de spurte svarer at matprisene er for lave.

Fra november i fjor til november i fjor har prisveksten i Norge vært 4,8 prosent. Men prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har økt med 9,1 prosent i samme periode, altså nesten dobbelt så mye.