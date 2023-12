Det går fram i en fersk dom fra Høyesterett.

Oppreisningserstatning – erstatning for tort og smerte – tilkjennes blant annet ofre for visse straffbare handlinger som drap og voldtekt

Høyesterett har knyttet erstatningsnivået til folketrygdens grunnbeløp (G), slik at erstatningens størrelse for fremtiden løpende vil gjenspeile den allmenne lønns- og velstandsutviklingen i samfunnet. Nivået er satt til 2,5 G, som for tiden tilsvarer rundt 280.000 kroner.