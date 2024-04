EØS-utvalget legger fram rapport

Utvalget som har gått gjennom erfaringene med EØS-avtalen, leverer utredningen sin til utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Men regjeringen kommer trolig ikke med en stortingsmelding i sakens anledning.

– Det kommer utredninger på løpende bånd. De blir ofte sendt på høring. Denne blir tilgjengelig og lagt fram. Vi har ikke planlagt å sende denne til Stortinget. Den vil ikke lede fram til noe vedtak, men bidra til å opplyse debatten. Det er også meningen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Partene i byggeindustrien møtes til tvungen mekling

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart klokken 10 i dag. Fristen går ut ved midnatt fredag 12. april.

Fellesforbundet brøt mandag den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen på Overenskomsten for byggeindustrien. Det er varslet plassfratredelse for 5739 medlemmer fordelt på 316 bedrifter om meklingen ikke fører fram.

Europeisk rentebeslutning

Den europeiske sentralbanken (ESB) kommer med sin rentebeslutning i dag og holder pressekonferanse om pengepolitikken i eurosonen klokken 14.45.

ESBs rentemøte i mars resulterte i uendret styringsrente på 4 prosent, et nivå den har ligget på siden september. Men på rentemøtet åpnet sentralbanken for at rentekuttene kan begynne, begrunnet med at inflasjonsprognosene har blitt nedjustert.

Kishida og Marcos møter Biden

USAs president Joe Biden er vertskap for et møte med Filippinenes president Ferdinand Marcos og Japans statsminister Fumio Kishida i dag. Kishida ankom USA i går og ble da mottatt av Biden.

Biden og Kishida ventes å presentere nye planer om forsvarssamarbeid og en felles romferd til månen samt forskning på kunstig intelligens. I tillegg til dagens toppmøte sammen med Marcos og Biden, som ventes å handle om Kinas framferd i Sør-Kinahavet, skal Kishida tale til begge kamrene i den amerikanske Kongressen.

Filmfestivalen i Cannes presenterer program

Det fullstendige programmet for den 77. utgaven av filmfestivalen i Cannes blir lagt fram klokken 11 i dag. Festivalen går av stabelen 14. mai og varer til 25. mai.

Francis Ford Coppolas nye storfilm «Megalopolis» får gallapremiere 17. mai. Den skal være med i konkurransen om Gullpalmen og får kinopremiere til høsten. Kevin Costners nye westernepos «Horizon: An American Saga», som består av fire deler og får premiere senere i år, blir også del av årets program, men denne filmen er utenfor konkurranse.

Årets første majorturnering for Hovland

US Masters, årets første majorturnering, innledes torsdag i Augusta i delstaten Georgia. Premiepotten er på 18 millioner dollar.

Viktor Hovland er med i startfeltet og håper å nå enda høyere på resultatlisten enn fjorårets 7.-plass. Han har starttid kl. 16.54 norsk tid.

Ruud møter polsk motstand i Monte-Carlo

Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i 3. runde av Masters 1000-turneringen i Monaco. Ruud er seedet som nummer åtte i turneringen. Den spilles på grus, nordmannens favorittunderlag.

– Normalt sett er grus underlaget han foretrekker minst, mens jeg foretrekker det mest. Jeg skal forsøke å bruke det til min fordel. Han spiller aggressivt, og det blir en tøff oppgave, sa Ruud om Hurkacz onsdag.