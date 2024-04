Antall bjørnekull er anslått til 9,6 kull, som er på samme nivå som i 2022, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

Bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige kull, som Stortinget har bestemt.

– Vi har til sammen identifisert 178 ulike brunbjørner på DNA i Norge i 2023, hvorav 79 hunnbjørner og 99 hannbjørner. Dette er et minimumstall for bjørner som har vært innom landets grenser i løpet av året, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Kindberg forklarer at mange av bjørnene bruker områder på tvers av landegrensen og tilbringer bare deler av året i Norge.

Mens antall hunnbjørner er uendret fra året før, har antall hannbjørner økt med tre individer.