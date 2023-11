Ingeniørene jobber med å føre et 57 meter langt stålrør gjennom tonnevis av jord, stein og betong for å nå de innesperrede arbeiderne. Silkyara-tunnelen i delstaten Uttarakhand nord i India var under bygging da deler av den raste sammen 12. november.

– Det er en glede å kunne fortelle at 39 meter av boringen er fullført. Dersom det ikke er noen hindringer på veien, håper vi å kunne komme med gode nyheter i kveld eller i morgen, sier Mahmood Ahmad i det delstatlige veivesenet.

– V i beveger oss raskt fremover. Hold motet oppe og be om at tempoet fortsetter, legger han til.

Redningsarbeidet har tatt tid og har blitt forsinket på grunn av ras og gjentatte problemer med det tunge boreutstyret. I forrige uke støtte boremaskinen på stein, og arbeidet ble satt på vent i over tre dager etter at det kom sprekkelyder fra taket.

Tirsdag kom de første levende bildene av arbeideren etter at en kamerasonde ble sendt ned gjennom røret som sørger for luft, vann, mat og strøm. Selv om de sitter innesperret, har de godt med plass i tunnelen, som er 8,5 meter høyt og strekker seg rundt to kilometer innover.

– Alle er ved godt mot, sier tjenestemann Bhaskar Khulbe etter å ha snakket med de innesperrede mennene onsdag morgen.