Eldre bygg i Kvadraturen i Kristiansand tapt i brann

En eldre og verneverdig trebygning ved Festningen i Kvadraturen i Kristiansand. ble totalskadd i en brann i natt.

Nødetatene fikk melding om brannen på Strandpromenaden i Kristiansand klokken 00.20. Like før klokken 1 var bygningen overtent, men det var aldri fare for spredning til bygninger i nærheten. En drøy time senere bekreftet politiet at bygget er brent ned. Brannårsaken er ikke avklart.

Ingen pågrepet etter at mann ble skutt i Moss.

Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i Moss tirsdag ettermiddag. Det får NTB opplyst fra Øst politidistrikt onsdag morgen. Mannen som ble skutt er svensk statsborger og kjent for norsk politi fra før. Politiet jakter på minst to gjerningspersoner etter det som fremstår som en målrettet handling.

Mannen er fløyet med helikopter til Ullevål sykehus. Skadeomfanget er fortsatt uavklart onsdag morgen. Den første meldingen om skytingen utenfor Mossehallen kom klokken 16.53.

Israel har fått liste over gisler som skal frigis

Israel har mottatt en liste over gisler som Hamas skal frigi i dag. Familiene til personene på listen er blitt orientert, sto det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor i natt. Det var da imidlertid uklart hvor mange gisler som skal frigis senere på dagen.

Dagens planlagte frigivelse av gisler blir den sjette i rekken på like mange dager med våpenhvile. Hamas har til nå frigitt 81 gisler. Israel har på sin side løslatt 180 fengslede palestinere i samme periode.

Mann til sykehus etter voldshendelse på Stovner

En mann i 40-årene er sendt til Ullevål sykehus etter at han ble stukket med en skarp gjenstand i en leilighet på Stovner i Oslo i natt.

Ifølge politiet har mannen skader som er forenlige med bruk av en spiss eller skarp gjenstand. Det var mannen selv som varslet politiet om voldshendelsen klokken 2 i natt.

– Han var hele tiden ved bevissthet og fremstår ikke som livstruende skadd, men det er alvorlig, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter.

Elleve døde i kinesisk gruveulykke

Elleve personer har mistet livet i en ulykke i en kullgruve nordøst i Kina. Et steinras var årsak til ulykken, som skjedde i en kullgruve i Shuangyang, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Kina er verdens største produsent og forbruker av kull. Landets gruver blir sett på som noen av de farligste i verden. Gruveulykker er relativt vanlig i Kina, der manglende sikkerhetstiltak ofte er årsaken.

Minnesota Wild stanset tapsrekke etter trenerbytte

Sju tap på rad var nok for Minnesota Wild. John Hynes debut som Wild-trener endte med 3-1-seier over St. Louis Blues i Saint Paul i Minnesota. Dette er lagets sjette seier på 20 kamper denne sesongen. Mats Zuccarello fikk 18 minutter og fire sekunder på isen.

Wild kvittet denne uken seg både med hovedtrener Dean Evason og assistenten Bob Woods etter sju strake NHL-tap.