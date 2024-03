– Jeg er veldig glad for at dette skjedde på natten og at det ikke var noen i nærheten. Det må vi bare være glade for, sier ordfører Hege Eide Vik til VG.

Det kraftige steinraset gikk like etter klokken fire på morgenen. Steinene som endte opp på fotballbanen veier rundt 270 tonn, ifølge brannkoordinator Brede Tjønneland i Vaksdal Brannvern, som avisen Vaksdalposten har snakket med.

Fotballbanen, som normalt er svært populær, er stengt etter raset. Det er også veiene inn til området. Geolog er varslet.

– Jeg synes det er leit at aktiviteten på fotballbanen må utsettes. Det er et aktivt miljø for fotball her, og en idrettsplass som er mye i bruk, sier Vik til VG.

Det er ikke klart hvor lenge området vil være stengt.