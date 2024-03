Boretjenestene skal utføres av Archer AS, KCA Deutag Drilling Norge AS og Odfjell Operations AS. Kontraktsperioden gjelder i fire år fra 1. oktober 2024.

Boretjenester på faste installasjoner på norsk sokkel sysselsetter 2000 personer årlig og har en verdi beregnet til 18,4 milliarder kroner, ifølge Equinor.

– Det er et tydelig signal om at vi har langsiktige planer for samarbeidet med alle de tre leverandørene, sier anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy i Equinor.

Tjenestene selskapene bidrar med til Equinor, er boring, komplettering, intervensjonstjenester, plugging, vedlikehold og modifikasjoner på 19 av Equinors faste installasjoner.