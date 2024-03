I forrige uke ble det klart at belgisk-nederlandske Ventyr vant rettighetene til å bygge ut Norges første store havvindfelt, Sørlige Nordsjø II.

Vinnerbudet var på 115 øre per kilowattime, som betyr at staten får de ekstra pengene selskapet tjener når strømprisen går over 115 øre. Når prisen går under, betaler staten differansen til selskapet, men støttebeløpet kan ikke overstige rammen som er satt til 23 milliarder kroner.

Frp har vært kritisk til at regjeringen i verste fall må ut med dette maksbeløpet.

– Da kan vi spørre oss: 115 øre per kilowattime pluss 23 milliarder. Ja, vi trenger kraft, men vi trenger ikke Europas dyreste bunnfaste havvindprosjekt. Jeg er skuffet med utgangspunkt i skattebetalernes regning for dette prosjektet, sier Halleland, som er partiets energipolitiske talsperson, til Altinget.

Likevel ser han ikke for seg en omkamp dersom det skulle bli borgerlig regjeringsskifte etter neste års stortingsvalg.

– Nå vil jo det prosjektet være så godt i gang før vi kan komme inn og styre departementene. Men at vi skal ta en omkamp på det, og skape usikkerhet hos industrien og næringslivet, det ser jeg ikke for meg. Er det muligheter, tror jeg vi kommer til å utnytte og bruke de mulighetene. Men det kommer ikke til å gå på bekostning av inngåtte avtaler med næringslivet, sier han til avisen.