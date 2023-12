Norge spiller tre kamper i hovedrunden i Trondheim med start midt i neste uke. Arenaen i trønderhovedstaden har plass til vel 8000 tilskuere, men billettsalget har vært ganske tregt.

Det er ikke tilfellet i Danmark. Der er Boxen-hallen i Herning så godt som utsolgt (12.500 tilskuere) til danskenes åpningskamp mot Serbia. Ved 15-tiden var det kun 74 ledige billetter til oppgjøret, ifølge Danmarks håndballforbund.

– Vi har for noen minutter siden lansert et adventstilbud for onsdag 6. desember. Prisen er nå 200 kroner per billett uansett seksjon i Trondheim Spektrum. Minimum tre billetter per bestilling. Prisen inkluderer da alle tre hovedrundekamper i arenaen den dagen. Vi vet at det er krevende tider for mange økonomisk, spesielt nå som vi har gått inn i adventstida, sier Lars Hojem Kvam i Norges Håndballforbund til NTB.

– Både arrangøren og håndballjentene vil at flest mulig skal få ta del i VM-festen, og slik status for salget i Trondheim var, så vi at det var rom for å ta dette grepet for onsdagen.

NHF har ingen planer om å redusere prisene for de andre spilledagene i Trondheim.

De norske spillerne reagerte ganske kraftig på at det var mange ledige seter i åpningskampen i Stavanger mot Grønland.

Hallen i Stavanger har plass til 4200 tilskuere.

Adresseavisen omtalte billettdumpingen først.