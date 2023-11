– Lykke kan ikke kjøpes for penger, sier han til Dagens Næringsliv.

I fjor gikk Nicolai Tangen glipp av et utbytte på 2,9 milliarder kroner etter et rekordhøyt overskudd på 500 millioner pund for Ako Capital, hedgefondet Tangen grunnla sammen med Gorm Thomassen for 18 år siden.

Nå har Ako Capital levert inn et nytt regnskap som viser et overskudd på rundt 165 millioner pund for en tolvmånedersperiode som sluttet 31. mars 2023. Det tilsvarer 2,2 milliarder kroner etter dagens valutakurs.

Det aller meste av overskuddet deles ut til et titall partnere og hovedeier Ako Foundation, en stiftelse Nicolai Tangen etablerte for ti år siden. Dermed har Tangen gått glipp av utbytter på over fire milliarder kroner de to siste årene.

– Jeg er fremdeles veldig fornøyd med de valgene jeg har tatt. Jeg har en fin jobb i oljefondet, og er fornøyd med livet, sier Tangen til DN.

Det norske oljefondet er på over 15.500 milliarder kroner, og er investert i mer enn 9000 selskaper over hele verden.