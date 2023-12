Dovrebanen har siden ekstremværet Hans hatt buss for tog på ulike strekninger gjennom Gudbrandsdalen. Ekstremværet ga store ødeleggelser på Randklev bru, i tillegg til at flere mindre jordras førte til skader på jernbanen mellom Dombås og Lillehammer.

Bane Nor gjenåpner nå Fåvang stasjon slik at togene kan kjøre mellom Oslo og Fåvang og mellom Ringebu og Trondheim.

– Det er gode nyheter for passasjerene at reisetiden med buss for tog på Dovrebanen nå blir enda kortere. Vi håper at det bidrar til at flest mulig velger å reise klima- og miljøvennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen, sier Henning Scheel, konserndirektør i Bane Nor.

I dag kjøres det buss for tog mellom Lillehammer og Ringebu, en bussreise på om lag en time.