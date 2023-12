Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) legger fram den nye kvotemeldingen for fiskerinæringen fredag 12. januar, heter det i en pressemelding.

– Vi har som mål å legge fram en kvotemelding som skal sikre en mer rettferdig fordeling, og sikre forutsigbarhet for fiskeflåten og for lokalsamfunnet, sier fisker- og havministeren til NRK.

Kvotemeldingen er regjeringens forslag til hvordan fiskeripolitikken og fordelingen av fiskekvoter skal organiseres i årene som kommer. Myrseth har bestemt at meldingen skal legges fram i Tromsø.

– Jeg har brukt all tid siden jeg tok over på å jobbe for at meldinga skal bli raskt ferdig. Det gjenstår litt finpuss, men jeg er stolt av det som kommer og gleder meg til å legge den fram hjemme i nord, sier Myrseth i pressemeldingen.

– Meldingen er laget med bakgrunn i regjeringens politikk, meislet ut på Hurdal. Det handler om arbeidsplasser og bosetting langs kysten, mer stabile rammebetingelser, en variert fiskeflåte og å styrke industriens tilgang på råstoff, sier fiskeri- og havministeren, avslutter hun.