Oppklaringsprosenten i Vest politidistrikt falt fra 51 til 42 prosent fra 2022 til 2023, viser et brev som statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane har skrevet etter en kontroll, og som NRK har fått innsyn i.

Nedgangen skjer til tross for at saksbehandlingstiden blir kortere, og at færre saker ligger står i kø.

På landsbasis hadde til sammenligning 46 prosent av de alvorlige sakene blitt løst i samme tidsrom.

– Urovekkende, skriver førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i brevet og ber politiet bli bedre.

Han skriver også at dette er noe han har varslet om tidligere.

Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, deler ikke statsadvokatens oppfatningen. Han mener det er en naturlig årsak til at oppklaringsprosenten har sunket.

– For det første har antallet grove narkotikasaker sunket. Dette er saker som normalt har høy oppklaring. For det andre har antallet seriesaker av typen seksuell omgang med barn blitt redusert. Dette har også påvirket oppklaringsprosenten negativt, sier han til NRK.