Økningen var på 12 prosent mot januar 2023, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Salgstallene i januar gir håp om at vi har nådd bunnen på salg av nye boliger, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene i en uttalelse.

I en pressemelding skriver de at det er særlig småhusmarkedet rundt storbyene som har en positiv tendens i januar.

– Paradoksalt

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, beskriver situasjonen som paradoksal. Han forteller i en uttalelse til NTB at de registrerer nytt press på boligprisene i flere regioner, til tross for at etterspørselen er svekket grunnet de høye rentene.

– Boligprodusentenes statistikk viser en alvorlig akkumulert underdekning i markedet, og underdekningen kommer til å øke i lang tid fordi byggeaktiviteten er lav etter to år med svakt nyboligsalg. Når flere boligeiere sitter på gjerdet og færre flytter fra en brukt bolig til en nybygd bolig, hardner konkurransen mellom de som er i markedet for å kjøpe brukt bolig. Dermed kan prisene stige til tross for at renten er høy, sier Geving.

– Tøff vinter

Boligprodusentene understreker at det fortsatt er behov for kraftfulle tiltak fra myndighetene for å bidra til boligforsyningen fremover.

Hiim påpeker at nyboligsalget er på et historisk lavt nivå, til tross for økningen.

– Det blir en svært tøff vinter for bransjen, sier den administrerende direktøren.

Den svake økningen i nyboligsalget smitter ikke over på igangsettingen av nyboliger. Her er det et fall på 17 prosent mot januar 2023.

I januar kom de samlede tallene for salg av nye boliger og igangsetting i fjor. Tallene viste et sterkt fall. Salg av nye boliger gikk ned 32 prosent, og igangsetting av nye boliger var ned 40 prosent.