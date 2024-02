Hendelsen skjedde i en rettssak i Oslo tingrett i slutten av november 2022, skriver Rett24.

59-åringen var fornærmet i en sak hvor hans kone var tiltalt for å skade ham med kniv. Da konens forsvarer holdt sin prosedyre, gikk 59-åringen til angrep mot forsvareren med en vannkaraffel, ifølge dommen.

Forsvareren fikk forsvart seg med en stol og ble ikke alvorlig skadd.

Mannen er nå dømt til fem måneders fengsel og må også betale forsvareren 15.000 kroner i oppreisning.

I fjor høst ble både mannen og hans tidligere ektefelle dømt til to år og to måneders fengsel for vold og mishandling av deres felles barn.