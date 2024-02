Avinor forklarer milliardsprekken blant annet med at prosjektet er mer omfattende enn først planlagt. Et nytt kommunikasjonssystem mellom tårnene og flyene er dessuten forsinket, skriver Dagens Næringsliv.

Siden 2013 har Avinor jobbet med et prosjekt for et helt nytt, digitalt kommunikasjonssystem mellom bakke, tårn og flyene, kalt Datalink.

Dagens system er utviklet på 90-tallet og må på grunn av EU-regler skiftes ut. Det nye systemet skulle settes i drift fra 2018, men ble utsatt til 2025. Nå er det utsatt til 2028, opplyser Avinor til Dagens Næringsliv.

Riksrevisjonen ga tilbake i 2018 Avinor sterk kritikk for manglene budsjettkontroll og prosjektstyring. I en epost til DN skriver Riksrevisjonen at de er klare for å rette nytt søkelys på Avinor.

– Resultatet blir etter planen offentlig til høsten, skriver kommunikasjonsdirektør Siri B. Wingerei i eposten.