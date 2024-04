– Vi har pågrepet en person som vi mistenker står bak ranet, sier Thomas Pedersen Enger ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er såpass ferskt at vi driver og kontrollerer sporene vi har på åstedet opp mot den vi har pågrepet. Vi må se om vi har rett person eller om vi må sjekke vedkommende ut av saken, sier han videre.

Det var i 14.30-tiden at politiet fikk melding om at gullsmeden David-Andersen på Karl Johans gate i Oslo sentrum var ranet. Mannen skal ha truet de to ansatte på jobb til å gi ham en ring, skriver Dagbladet.

– Personen har tatt med seg smykker til store verdier, legger Enger til.

I 18.30-tiden er det fortsatt ukjent om det er snakket om en eller flere smykker.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen, uten dramatikk. Den pågrepne ble i 18.45-tiden kjørt på vei fra Gardermoen til Oslo.