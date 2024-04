Under Rød Ungdoms dramatiske landsmøte i helgen ble Amrit Kaur valgt til ny leder og leder Liv Müller Smith-Sivertsen ble avsatt. Kaur går nå inn i arbeidsutvalget i moderpartiet Rødt. Overfor Klassekampen gjør hun det klart at hun står langt fra resten av Rødt-ledelsen i en rekke saker.

Hun sier nei til all våpenstøtte til Ukraina. Hun vil at Rødt fortsatt skal kalle seg et kommunistisk parti, og hun vil ikke ta avstand fra Hamas eller definere bevegelsen som en terrororganisasjon.

– Det er viktig for meg at jeg er kommunist, og at Rødt kjemper for et klasseløst samfunn uten utbytting av arbeiderklassen, ser hun.

Selv om Kaur er uenig med Rødt-ledelsen i en rekke saker, understreker hun at hun synes det er positivt at Rødt har vokst seg større, og at partiledelsen har gjort mye bra.

– Jeg er for at vi skal drive formelt politisk arbeid på Stortinget, men det er også viktig at vi ikke glemmer andre former for aktivisme og politisk arbeid, sier hun.

Rødt-leder Marie Sneve-Martinussen vil ikke kommentere lederbyttet i RU. Fungerende partisekretær Stine Westrum skriver i en epost at moderpartiet ikke uttaler seg om interne forhold i ungdomspartiet.