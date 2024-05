Flommene er forårsaket av uvær som har rammet Rio Grande do Sul, og de er de mest ødeleggende i denne delstaten i moderne tid.

I tillegg til de døde og savnede har over 10.000 mennesker fra 154 byer måtte forlate hjemmene sine, ifølge sivilforsvaret. 300.000 mennesker mangler strøm etter at et vannkraftanlegg gikk i stykker.

President Luiz Inacio Lula da Silva fikk sammen med guvernør Eduardo Leite se de rammede områdene fra fly torsdag.

– Jeg fortalte guvernøren og mine statsråder at regjeringen kommer til å gjøre alt den kan, sa Lula.