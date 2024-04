– Det gir jo null mening at varer produsert i Kina er billigere enn kortreiste varer, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun viser til at vi i dag har et tollfritak på klær på opptil 3000 kroner.

– I praksis har vi tollregler i Norge som gjør at billigkjeder som Temu og Wish ikke omfattes, og derfor blir et mye bedre alternativ for folk enn bruktkjeder som for eksempel Fretex, sier hun.

Hun varsler at SV i løpet av kort tid vil fremme et forslag i Stortinget om å:

* Redusere momsen på bruktkjøp

* Fjerne «det miljøfiendtlige tollfritaket på fast fashion»

* Redusere momsen på reparasjon

– Av klimahensyn er det jo helt åpenbart at vi må gjøre det enklere å handle brukt enn nytt. Reglene i dag har en totalt motsatt effekt, og det må vi selvfølgelig få gjort noe med, sier Kaski.

– Jeg har full forståelse for at folk faller for denne typen billige varer, men jeg håper folk tenker seg om en ekstra gang.