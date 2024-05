Nedtellingen til mandagens oppskyting ble avbrutt etter at en ventil på Atlas V-bæreraketten som skulle regulere trykket, åpnet og lukket seg så raskt at det ble skapt en høy lyd. Teknikere slo tirsdag fast at ventilen må byttes ut, og oppskytingen kan dermed skje tidligst 17. mai.

Selskapets første bemannede Starliner-romferd har blitt utsatt flere ganger på grunn av flere problemer med kapselen.

Nasa ga i 2014 Boeing og SpaceX oppdraget med å sende astronauter i skytteltrafikk mellom jorda og Den internasjonale romstasjonen (ISS). Selskapene har fått flere milliarder av dollar, og SpaceX har siden 2020 sendt astronauter fram og tilbake.