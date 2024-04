Finnmarksfiskere har varslet at de tirsdag vil blokkere havner i Finnmark, for å markere motstand mot behandlingen av kvotemeldingen. Hammerfest, Honningsvåg og Vardø står på lista, melder NRK.

Det kan skape trøbbel for Hurtigruten. Dersom en eventuell blokade vil påvirke selskapets seilinger i Finnmark, vil de vurdere å kansellere enkelte anløp.

– Dersom det oppstår risiko for større forsinkelser eller at vi ikke kan forlate havnen som planlagt, kan vi dessverre bli nødt til å kansellere anløp for å begrense ulempen for våre gjester og kunder, sier pressevakt Øystein Knoph.

Til Finnmarksposten sier Knoph at de ikke tar stilling til den politiske diskusjonen, men at de må forholde seg til relevant informasjon de nå sitter på.

I Honningsvåg er det skipet MS Polarlys på nordgående som blir eventuelt berørt, mens det for Hammerfest er MS Nordkapp på sørgående som kan bli skadelidende.