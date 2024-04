Hovedindeksen på Oslo Børs beveget seg forsiktig i pluss etter at svært mange selskaper la fram sine resultater for første kvartal torsdag. Det var imidlertid store forskjeller i utviklingen mellom selskapene.

Flyselskapet Norwegian la fram sitt første resultat etter at det fikk godkjent oppkjøpet av Widerøe i januar. Første kvartal er normalt en vanskeligere periode for flybransjen og Norwegian la fram et underskudd på 763 millioner. Selv om konsernsjef Geir Karlsen i børsmeldingen trakk fram den positive utviklingen Norwegian kan vise til, gikk aksjekursen ned med over 7 prosent i løpet av formiddagen.

Opptur for Equinor

Motsatt vei gikk det for Equinor selv om driftsresultatet i første kvartal var hele 40 milliarder lavere enn samme kvartal i fjor. Med et overskudd på 82 milliarder er tiltroen fremdeles høy for det suverent største selskapet som er notert på Oslo Børs. Ved lunsjtider var det omsatt Equinor-aksjer for 360 millioner kroner og kursen var opp 3,3 prosent.

Også Kjell Inge Røkkes Aker Solutions leverte et solid førstekvartal, men en omsetning som var 60 prosent høyere i årets tre første måneder, sammenlignet med 2023. Med et driftsresultat på 723 millioner. og med prognoser for økt omsetning på 30 prosent på årsbasis, reagerte aksjemarkedet med å sende aksjen opp 6,6 prosent på en travel omsetning.

Tror Kongsberg Gruppen har nådd toppen

Europris la fram et kvartalsresultat med en økning i omsetning på 4,8 prosent og et resultat før skatt på 63 millioner kroner. Positivt resultat til tross, forventningene fra analytikerne var, ifølge Finansavisen , på forhånd et resultat på 102 millioner. Etter at børsen åpnet falt dermed selskapets aksjekurs markant med hele 11,7 prosent.

Kongsberg Gruppen har tredoblet sin verdi siden krigen i Ukraina startet for to år siden, men flere analytikere har de siste dagene meldt at de mener selskapets verdi nå har nådd toppen. Torsdag faller aksjeprisen med 4,31 prosent.

Prisen på et fat nordsjøolje gikk svakt oppover torsdag og var ved 13-tiden torsdag på rundt 87 dollar.