– Politiet har i ettermiddag i forbindelse med inndragning av et våpen, avfyrt et vådeskudd med dette våpenet på privat sted i Gudbrandsdalen. Ingen personer ble truffet av skuddet, skriver Innlandet politidistrikt på politiloggen.

De skriver videre at hendelsen rutinemessig er meldt til Spesialenheten for politisaker.

Operasjonsleder Christian Svarstad i Innlandet politidistrikt ønsker overfor NTB ikke å si noe mer enn det som står i meldingen som politiet la ut politiloggen på politiet.no.

– Det skjedde i ettermiddag, men det står også i meldingen, sier Svarstad, som henviser mediehenvendelser om denne saken til Spesialenheten.

Spesialenheten kan tirsdag ikke si så mye mer om hendelsen.

– Vi avventer oversendelse fra politidistriktet. Vi fikk melding om at det hadde gått av et vådeskudd. Det var politiet som varslet Spesialenheten og vi ba om at de gjorde noen tiltak, slik som bevissikring på stedet, sier påtalefaglig etterforskningsleder Thor Larsen til NTB.