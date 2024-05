– Politiet mottok flere meldinger om at en kvinne løp etter personer med en kniv. En av melderne sa også at hun kastet kniven, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt i en melding til pressen.

Politiet rykket ut med flere patruljer etter at første melding om hendelsen kom klokken 18.11 torsdag kveld. Også ambulanse rykket ut.

– Da politiet ankom og tok kontakt med kvinnen, hadde hun fremdeles kniven i hånden. Hun ville ikke etterkomme politiets ordre om å slippe kniven og politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på henne, skriver Johnsrud.

Varden har publisert en video fra en tipser som viser at politiet avfyrer elektrosjokkvåpen mot en person, som deretter faller i bakken.

Johnsrud opplyser at kvinnen, som er i 40-årene, er kjent for politiet fra lignende hendelser. Kvinnen fremstilles for lege og blir deretter overtatt av helsevesenet.

– Ingen personer ble skadet av kvinnens atferd, skriver Johnsrud.