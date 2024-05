– Denne type saker kommer nesten aldri til Høyesterett, fordi de er så konkrete i bevisvurderingene. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått denne avgjørelsen, sier mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, til Rett24.

Det var Høyesteretts ankeutvalg som i januar fremmet saken som nå er avgjort.

Den gjelder en hendelse som skal ha skjedd på et nachspiel. Den fornærmede kvinnen hadde ifølge Høyesteretts dom først hatt frivillig seksuell omgang med en annen person på festen, og deretter sovnet.

Hun har forklart at hun våknet senere på natten av at hun ble kysset, før tilnærmelsene eskalerte. Kvinnen antok at dette var samme mann som tidligere, og samtykket. Omsider oppdaget hun at det var en annen person som hadde seksuell omgang med henne, og hun anmeldte vedkommende for voldtekt.

I motsetning til lagmannsretten mener Høyesterett det er et sentralt poeng at kvinnen var i stand til å oppfatte det som skjedde, og at hun husker det i ettertid.

– Terskelen ligger høyt for å legge til grunn at en person er ute av stand til å motsette seg seksuell omgang, skriver flertallet i Høyesterett.