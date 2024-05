Har du røkt 100 sigaretter i løpet av hele ditt liv, kan du være med, skriver Adresseavisen.

– Målet er å finne fram til den beste og mest presise kalkulatoren som kan beregne sannsynligheten for å utvikle lungekreft slik at vi i fremtiden kan screene dem og oppdage kreften i et tidlig og kurabelt stadium, sier Oluf Dimitri Røe, NTNU-professor og overlege ved Sykehuset Levanger.

Forespørselen vil gå til alle over 40 år via Digipost – og det tar mindre enn fem minutter å svare på spørsmålene.

Det er 240.000 i Trøndelag som blir bedt om å svare på undersøkelsen.

Lungekreft er kreftformen som tar flest liv i Norge, med rundt 3300 nye tilfeller i året. 80 prosent dør i løpet av ett år eller to.