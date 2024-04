Det er den største årsvise økningen siden september 2022, viser nye tall fra Statistiska centralbyrån (SCB ). Forbrukslån utgjorde i mars 6 prosent av svenske husholdningers lån.

For boliglån er aktiviteten stadig betydelig lavere enn for noen år siden. Den årsvise økningen i boliglån var på 0,5 prosent, uforandret for tredje måned på rad.

Boliglån utgjør 83 prosent av de totale lånene. Snittrenten på nye boliglån var i mars på 4,71 prosent. For boliglån med flytende rente var den på 4,82 prosent, ifølge SCB.