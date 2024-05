– Det er bra at Bhatti nå blir utlevert. Aktoratet har ønsket ham hit for å opplyse saken best mulig, og det har vi som er ofre i saken også interesse av, sier Espen Evjenth, leder i Støttegruppa 25. juni.

Evjenth var selv på London pub under angrepet 25. juni 2022 og ble truffet av skudd.

– Bhatti er siktet for medvirkning til terrorangrepet mot oss. Vi håper at han blir satt i vitneboksen i rettssaken mot gjerningsmannen, og at han senere vil bli stilt til ansvar for sin rolle i saken, sier Evjenth.