Equinor tronet igjen listen over dagens mest omsatte aksjer, med en nedgang på 0,40 prosent. DNB-aksjen fulgte etter med en nedgang på 0,56 prosent.

Treningssenterkjeden Sats ble tirsdagens taper på Oslo Børs, med et aksjefall på 6,49 prosent etter at selskapet la fram regnskapstallene for første kvartal.

På listen over dagens børsvinnere finner man bilfraktrederiet Höegh Autoliners. Aksjen er opp hele 14,45 prosent etter at den italienske shippingtoppen Emanuele Grimaldi ifølge E24 har kjøpt seg opp til å bli nest største aksjonær i selskapet.

Like før klokken 17 ble et fat nordsjøolje omsatt til 85,96 dollar – vel én dollar mindre enn ved stengetid mandag.

Ellers var det en variert dag på de største børsene i Europa. Ved 17-tiden er FTSE 100 i London opp 0,29 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris var ned henholdsvis 0,59 og 0,69 prosent.