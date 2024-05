Toppe sier til Klassekampen at hun frykter en utvidelse fra 12 til 18 uker vil endre synet på abort sent i svangerskapet.

– En lov signaliserer og skaper holdninger, kanskje ikke på kort, men på lang sikt. Og det kan tenkes at man får flere aborter senere i svangerskapet, sier Toppe.

I dag er grensen for selvbestemt abort uke 12, men i praksis har uke 18 blitt en ny deadline. I fjor var det 484 nemndbehandlede aborter i uke 13 til 18, bare én fikk avslag.

– Det er ikke et veldig stort ønske i det norske folk om en ny lov med en utvidet grense, det har jeg prøvd å få fram lenge, sier Toppe som jobbet som lege før hun ble politiker.

Toppe har tidligere sagt at hun vil ta dissens om forslaget om uke 18 kommer til høsten. Hun vil at nemndene skal endres, ikke fjernes, og at de bør sikre oppfølging og informasjon til kvinnen. Hun foreslår å kalle dem «abortråd».

– Uke 18 er halvgått svangerskap. Da er fosteret 18 centimeter langt og veier 230 gram. Det er 3–4 uker til fosteret kan regnes som levedyktig. Ved 12 uker veier det 15 gram og er på et helt annet stadium.