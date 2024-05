Oppgjøret er på linje med frontfaget.

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

– Det har vært viktig for Fagforbundet med et rettferdig lønnsoppgjør for hele laget, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen.