– Dere var veldig fine, sa kronprinsesse Mette-Marit om koristene som ønsket det danske kongeparet velkommen på kaia.

Koret til Oslo Badstuforening var ikledd stripete drakter i rødt og hvitt da de opptrådte for kong Frederik og dronning Mary av Danmark, som er på andre og siste dag av sitt første norgesbesøk siden de overtok den danske tronen i januar.

Den nye badstuen «Trosten» som kongeparet fikk se onsdag ettermiddag, er tegnet av arkitektene bak Munch-museet. Den er bygd slik at den skal være tilgjengelig for alle, også dem med bevegelseshindringer. Inne i selve badstuen er det plass til to rullestoller.

Munch-arkitektene hadde selv tatt mye badstu på Sukkerbiten i Bjørvika under byggingen av Munch-bygget, og de var derfor ikke vanskelige å be da muligheten for å tegne en ny badstu kom.

Badstuen er likevel i en ganske annerledes stil enn Munch-museet, som kritikere har omtalt som et «grått, industrielt og stygt høyhus» som «minner om en flyplass».

– I motsetning til landemerket Munchmuseet er Trosten tross alt et søtt, lite bygg. Aluminiumskledning er et fellestrekk, men uttrykkene er helt forskjellige, fastslår generalsekretær Ragna Marie Fjeld i Oslo Badstuforening.