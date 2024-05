– Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast på mellom 15 og 25 meter i sekundet og lokalt kraftige regnbyger.

Det advarer Meteorologisk institutt i farevarselet for mye lyn på Sørlandet og deler av Østlandet denne helgen. Faren øker fra klokken 20 lørdag, og vil vare fram til klokken 05 søndag.

– Hvor det kommer, er vanskelig å si. Folk bør være forberedt. Dette blir lokalt og uforutsigbart. Men det gjelder egentlig hele Sør-Norge, altså fra Trøndelag og sørover, sier vakthavende meteorolog Olav Erikstad hos StormGeo overfor TV 2.

Kan gi skade

Meteorologisk institutt gjør oppmerksom på at lynet medfører fare for skade på objekter, brann i bygninger og vegetasjon, og at strømforsyningen kan bli påvirket.

For store deler av både Sør- og Østlandet er det allerede pågående fare for skogbrann etter mange uker med lite nedbør.

På søndag er det ifølge statsmeteorolog Vibeke Thyness ventet at det vil blåse opp til kraftig vind i Oslofjorden og ytre Skagerrak. På hele Sør- og Østlandet vil det mot ettermiddagen kunne komme mye regn med fare for torden.

– Lufta er ustabil. Det er som å se på en kjele med kokende vann som kommer til å boble over, sier Thyness til NRK.

Trekk ut stikkontakter

Hun forteller videre at den ustabile og fuktige lufta vil fortsette å påvirke været i Sør-Norge inn i neste uke.

Meteorologisk institutt anbefaler folk å holde seg oppdatert på værutviklingen i helgen. Dersom det ventede lynet slår til, er rådet fra instituttet å koble fra elektriske apparater og unngå åpne sletter, store trær og vann.