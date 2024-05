«Mount Everest x 2», skriver Løke i et innlegg på Instagram. På bildet kan man se Løke med oksygenmaske på, mens han holder et bilde av et norsk flagg.

«Jeg valgte å bruke oksygen fra 7400m. Av de 3 andre som prøvde uten oksygen så er to døde og den siste på sykehus. RIP.», skriver Løke videre i innlegget.

Mandag kom det fram at Løke avbrøt sitt forsøk på å bestige verdens høyeste fjell uten kunstig oksygen.

Den tidligere håndballspilleren skriver at han er stolt av seg selv for å ha tatt det riktige valget, men på den andre siden er han er skuffet fordi han aldri får vite om han kunne klart det.