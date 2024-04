Under møtet fortalte Gram om den nylig fremlagte langtidsplanen for forsvarssektoren.

– Det er viktig å få fram at Norge investerer tungt i egen og alliert sikkerhet. Norge vil nå Natos toprosentmål i år. Med den nye planen vil vi gå mot 3 prosent. Vi styrker Forsvaret i alle forsvarsgrener, over hele landet. USA er opptatt av at Europa må ta en støtte del av ansvaret for alliansens sikkerhet, og Norge vil bidra til dette, sier Gram.

USA er Norges nærmeste allierte, og partene snakket blant annet om ulike måter å utvikle samarbeidet på.

Forsvarsministeren har i tillegg presentert den nye norske forsvarssatsingen for amerikanske politikere i Senatet.