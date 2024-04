Iran skal ha sendt mer enn 200 droner mot Israel i storstilt angrep

Iran gikk til angrep mot Israel lørdag kveld med hundrevis av droner og raketter. Angrepet er det første etter mer enn 40 år med fiendskap og vekker bekymring for ytterligere eskalering av krisen i Midtøsten.

Det ble hørt luftvernsirener i byer og steder rundt om i Israel. Den iranske Revolusjonsgarden sendte både droner, krysserraketter og ballistiske raketter, og talsperson Daniel Hagari for det israelske militæret omtaler angrepet som en «alvorlig eskalering». Iran hadde lovet å gjengjelde det de mener var et israelsk angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april, der sju medlemmer av Revolusjonsgarden ble drept.

En rekke land og ledere kritiserer Iran for angrepet og uttrykker bekymring for veien videre. FNs generalsekretær António Guterres sier han er «dypt bekymret for den svært reelle faren for en katastrofal regional eskalering».

Biden: USA hjalp Israel med å stanse iranske droner

Amerikanske styrker hjalp Israel med å skyte ned nesten alle dronene som ble sendt fra Iran og grupper landet støtter, ifølge USAs president Joe Biden.

– Jeg fordømmer disse angrepene på det aller sterkeste, sier Biden i en uttalelse etter samtalen. Videre sier han at Israel, takket være hjelp fra amerikanske styrker, klarte å skyte ned nesten alle dronene og rakettene som var på vei mot landet. Biden snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i natt og lovet videre amerikansk støtte. Han varsler at han vil forsøke å samle G7 til en felles diplomatisk front mot Iran etter angrepet.

Person savnet etter båtbrann i Hvaler

Én person er savnet etter en brann i en seilbåt i Løperen i Hvaler kommune. Fartøy og redningshelikopter søker etter den savnede.

– Båten er helt utbrent, opplyser redningsleder Siv Namork til NTB. Det er ikke kjent om den savnede kan ha kommet seg på land eller er i vannet. To fartøy og et redningshelikopter deltar i søket. Seilbåten er ikke langt fra land.

– Den har holdt på å gå ned, men det har vi ikke fått bekreftet. Det ble varslet til oss via politiet, sier Namork. Seilbåten var ikke fortøyd. Kystradio sør har sendt ut nødmelding til fartøy i området.

Nemnda for studentsaker var ikke i tvil om Kjerkol-konklusjon

Det var ikke tvil om at masteroppgaven til Ingvild Kjerkol (Ap) skulle underkjennes, ifølge et av medlemmene i Nemnda for studentsaker på Nord universitet.

– Da vi fikk saken på vårt bord, tenkte jeg at her kommer det til å bli diskusjoner, men det ble egentlig ikke det, sier nemndmedlem Geir Olav Knappe til Namdalsavisa.

Han sier at de «står fjellstøtt i innstillingen» om å underkjenne oppgaven. Den siste plagiatkontrollen viste at oppgaven hadde en tekstlikhet på 43 prosent fordelt på over 461 tekstblokker.

Politiet: Knivdrapene i Sydney var ikke terrorrelaterte

Mannen som drepte seks mennesker med kniv på et kjøpesenter i Sydney lørdag, var ikke motivert av noen ideologi, mener politiet. Ytterligere tolv ble skadd.

Den 40 år gamle mannen knivstakk og drepte seks personer og skadet minst tolv andre før han ble skutt og drept av en politibetjent på stedet.

New South Wales' visepolitisjef Anthony Cooke sier det søndag fortsatt ikke har kommet inn noen beviser eller informasjon som tilsier at angrepet var ideologisk motivert. Politiet har snakket med mannens familie og fått opplyst at han har historikk med psykiske problemer, ifølge Cooke.