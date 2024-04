– Dette er en lettelse. Det er ganske mange tanker som går gjennom hodet mitt nå, sier Kevin Simensen til NTB.

– Det er en stor lettelse å vite at rettssystemet fungerer. Jeg er veldig glad for at det sendes ut et signal om at det ikke er sånn politiet skal være. De skal deeskalere situasjoner – ikke lage dem, sier han.

En politimann ble tirsdag dømt til 120 dagers fengsel for vold mot Kevin Simensen i Kongsberg i november 2022. Dommen kommer etter at politimannen først ble frikjent i tingretten.

– Nå kan jeg endelig få slappe av etter ett og et halvt år hvor dette har stått på. Vi har blitt jobbet mot hele tiden, sier Simensen videre.

Han skal tilbringe resten av dagen med venner og familie, forteller han videre.

– Så blir det vel å svare en del telefoner, den kommer vel til å bli ganske varm i dag, sier han.