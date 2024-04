Mekling om lønnsoppgjøret for ansatte i reiselivet

Det er mekling mellom partene om lønnsoppgjøret for ansatte i reiselivet. Fristen utløper ved midnatt natt til mandag, og en eventuell streik kan starte fra mandag.

Partene som møtes hos Riksmekleren, er Parat (YS), Fellesforbundet (LO) og NHO reiseliv. Plassfratredelsen omfatter nesten 2.000 ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Trump holder valgkampmøte i Pennsylvania

Det lille stedet Schnecksville i Pennsylvania blir gjestet av Donald Trump for et valgkampmøte. Det skjer to dager før den såkalte hysjpengesaken kommer opp for retten i New York. Trump har forsøkt å utsette saken flere ganger, men mandag starter den. I natt norsk tid kunngjorde ekspresidenten at han skal vitne «og fortelle sannheten» når retten er satt.

Straffeutmåling for salg av Biden-datters dagbok

En mann som har innrømmet at han medvirket til salget av den stjålne dagboken til president Joe Bidens datter Ashley, skal etter planen få sin straff i en føderal domstol i New York.

Skup-konferansen

Den årlige konferansen til Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (Skup) går av stabelen i Tønsberg.

På programmet står blant annet en presentasjon fra kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen av hovedfunnene i evalueringen av dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» og utdeling av Journalistprisen. 49 bidrag konkurrerer om prisen.

Kultur- og likestillingsministeren til urpremiere

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) er til stede på urpremieren av Are Kalvøs «Spynorsk. The Musical». Musikken er av Ingrid Bjørnov. Det norske teater skriver at dette er «en ny musikal om demokrati, språk, pågangsmot, vafler og drømmer, og ikke minst om Ivar Aasen, i splitter nytt og nokså uvant superheltelys.»

Ruud i semifinale mot verdensener

Casper Ruud møter knalltøff motstand i form av verdensener Novak Djokovic i semifinalen i ATP 1000-turneringen Monte-Carlo Masters. Ruud sa fredag at kampen blir David mot Goliat.

– Jeg så litt av Djokovics kamp i dag og det virket som en tøff kamp, uten at jeg skal legge for mye i det. Jeg hørte at det blir hans 77. semifinale i en Masters-turnering. Jeg klarer ikke helt å sette ord på det, sa Ruud fredag.

– Det blir David mot Goliat, men jeg skal spille avslappet og med glede, la han til.

Østfold-derby i Eliteserien

Det er duket for lokaloppgjør når Fredrikstad tar imot Sarpsborg 08 til eliteserieoppgjør klokka 18.

De to lagene har ikke møttes på samme nivå siden 2011, sesongen før Fredrikstad rykket ned forrige gang. Fredrikstad kommer fra en overraskende borteseier mot Brann i forrige serierunde, mens Sarpsborg røk på 0-1 hjemme mot Odd.