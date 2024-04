Equinor toppet omsetningslisten som dagens mest omsatte aksje på hovedindeksen, men falt likevel med 0,4 prosent.

Deretter fulgte de blodrøde tallene på rekke og rad nedover listen. Norsk Hydro falt med 3,7 prosent, mens Aker BP gikk ned 1,9 prosent. DNB falt med 2,1, mens Yara gikk ned 0,4 prosent.

Hydrogenselskapet Nel var blant de få selskapene hvor pila pekte andre vei, og selskapet gikk opp 0,9 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for litt over 90 dollar, en oppgang på rundt 0,3 prosent.

Det ble også nedgang over hele linjen på de toneangivende europeiske børsene tirsdag. I London falt FTSE 100-indeksen med 1,8 prosent, mens den franske CAC 40-indeksen og den tyske DAX-indeksen begge gikk ned 1,5 prosent.