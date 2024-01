I Michigan var over 151.000 husstander og bedrifter uten strøm natt til lørdag norsk tid, ifølge tall fra nettstedet PowerOutage.

I Wisconsin var rundt 102.000 strømkunder uten elektrisitet.

Kraftig vind og snøvær førte fredag til forsinkelser for over 7600 flygninger over hele USA.

Denne helgen ventes en omfattende kuldebølge å slå inn over deler av Midtvesten.