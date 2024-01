Verken FN eller andre hjelpeorganisasjoner har kunnet levere humanitær hjelp nord for elven Wadi Gaza de siste fire dagene. Årsaken er at tilgangen til områdene har blitt utsatt eller nektet, og at kampene i området har fortsatt.

Nødhjelpen omfatter blant annet medisiner til å forsyne mer enn 100.000 mennesker i en måned.

OCHA ber om rask, sikker, vedvarende og uhindret humanitær tilgang til områdene nord for Wadi Gaza, som har vært avskåret fra sør i mer enn en måned.

Så langt er over 22.000 mennesker på drept på Gazastripen siden krigen startet i oktober, ifølge Gazas helsedepartement. Over 55.000 mennesker har blitt såret.